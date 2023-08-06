تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وتحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قام فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد بتنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية

أعلن ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي أن بيت ثقافة القصر قد نظم ورشة بعنوان " كيف أتعامل مع مصروفي الصغير " تم مناقشتها من قبل نحمده محمود

على صعيد آخر يستمر قصر ثقافة موط في تقديم فعالياته الثقافية والفنية في النشاط الصيفي للأطفال بالتعاون مع جمعية بيت العائلة حيث تم تنفيذ ورشة لإعادة تدوير خامات البيئة بإشراف أسماء زهر الدين

وفي مكتبة الطفل بالخارجة تم تنظيم محاضرة ثقافية بعنوان " مستقبل الزراعة في الوادي " قدمها أحمد توفيق

وفي إطار الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة حكى عن قناة السويس الجديدة تم مناقشتها بإشراف نجوى إبراهيم

بجانب ذلك نفذ بيت ثقافة ناصر الثورة في الخزيس ورشة رسم وتلوين للأطفال تحت إشراف سامية محمد

كما ناقش قصر ثقافة موط كتاب بعنوان صفحات مضيئة للكاتب محمود الجزار تحت إشراف شادية كامل

تستمر محافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023 في استقبال تدريبات جديدة من مشروع " ابدأ حلمك " وهو أحد المشروعات الفنية التي تهدف لتدريب واكتشاف الممثل الشامل وتدريبه على فنون المسرح تمت تلك التدريبات تحت إشراف الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع والمخرج أحمد طه

وفي إطار تلك الأنشطة قام الفنان والمايسترو حسام حسني بمواصلة تدريباته الموسيقية على مسرح سينما هيبس حيث قام بمراجعة مجموعة من الأغاني التي تم تدريبه عليها مثل " خفيف الروح " و " الأرض بتتكلم عربي " و " يا لولا دقت ايديكي " و " الأرض لو عطشانة " و " سيدي يا سيدي " و " الحلوة لسة صغيرة " و " سلم سلم " و " مصر يا أمة يا بهية " و " الكوتشينة " و " حب الوطن " حضر تلك التدريبات المخرج حسن رفقي والمخرج محمد سعد المشرفين الإقليميين للمشروع بالخارجة

وفي سياق متصل على مسرح قصر ثقافة موط قام المخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة بإجراء مراجعة لمربعات ابن عروس ورباعيات صلاح جاهين بالإضافة إلى التدريبات الحركية والأداء الاستعراضي

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد

تنظيم أنشطة ثقافية وفنية في قصور وبيوت ثقافة الوادي الجديد