بسكويت البندق بالشوكولاتة بخطوات سهلة وسريعة

بسكويت البندق بالشوكولاتة من اشهي وصفات البسكويت الشهية والمميزة بطعم المكسرات، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة.

بسكويت البندق بالشوكولاتة



مقادير بسكويت البندق بالشوكولاتة

- مكوّنات الحشوة :

معجون الشوكولاتة بالبندق : 2 ملعقة كبيرة

الشوكولاتة : 200 غم

بندق : نصف كوب (مفروم فرماً خشناً)

بندق : نصف كوب (مُحمّص ومفروم فرماً خشناً)

حليب مكثف محلى : علبة

- بسكويت : 2 كوب

- الزبدة : 100 غراماً

- الزبدة : ربع كوب

بسكويت البندق بالشوكولاتة

طريقة التحضير

امزجي البسكويت مع الزبدة ثمّ رصّي العجينة في صينية للخبز مستطيلة واخبزي في فرن محمّى على حرارة 190 درجة مئوية لمدة 6 دقائق.

أخرجي الصينية من الفرن لتبرد وتُصبح بحرارة الغرفة العادية ثمّ توضع في البراد لمدة 10 دقائق.

ضعي الحليب المكثف المحلّى مع الزبدة في قدر غير لاصقة.

اطهي المزيج مع التحريك على نار خفيفة لمدة 6 دقائق أو حتى يكتسب الكراميل لوناً ذهبياً فاتحاً ويصبح كثيفاً.

ارفعي الكراميل عن النار ويُضاف معجون الشوكولاتة بالبندق ويُحرّك حتى يذوب ويمتزج بالكراميل.

اسكبي مزيج الكراميل فوق قاعدة البسكويت الباردة. ثم ضعي المكونات جانباً حتى تبرد تماماً.

ذوّبي الشوكولاتة في وعاء فوق ماء موضوع على نار خفيفة ثمّ أضيفي البندق المُحمّص. ووزّعي مزيج الشوكولاتة الذائبة فوق تغليفة الكراميل وتوضع في البراد لتجمد تماماً.

تُقطّع إلى مربّعات وتُقدّم.

