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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل كيكة الفستق بالنوتيلا على خطى المطاعم

كيكة الفستق بالنوتيلا
كيكة الفستق بالنوتيلا

كيكة الفستق بالنوتيلا من ألذ وأطيب وصفات الكيكات المميزة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة بشوكولاتة النوتيلا الرائعة والمفضلة للكثيرين، لشكلها الرائع ومذاقها الشهي.

كيكة الفستق بالنوتيلا


مقادير كيكة الفستق بالنوتيلا

- للوجه :
شوكولاتة نيوتيلا : 150 غراماً
كريمة : نصف كوب
فستق حلبي : حسب الرغبة (مجروش)
- الزبدة : نصف كوب
- دقيق : كوب ونصف
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- شوكولاتة نيوتيلا : 250 غراماً
- سكر : كوب وربع
- البيض : 2 حبة
- حليب : نصف كوب
- فستق حلبي : ثلاث أرباع الكوب (مطحون)

كيكة الفستق بالنوتيلا

طريقة التحضير

ضعي الدقيق والملح والسكرفى وعاء وقلبي جيداً ثم اتركيها جانباً.
ضعي الزبدة والشكولاتة والسكر والفانيليا والبيض والحليب والفستق الحلبي في الخلاط ثم قلبي جيداً حتى تحصلي على خليط.
صبي الخليط في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة وقليل من الدقيق وأدخليها إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية.
اتركي الكيك في الفرن حتى ينضج تماماً ثم أخرجيه من الفرن واتركيه حتى يبرد.
تحضير الصلصة : سخني الكريمة على النار وأبعديها عن النار ثم أضيفي الشكولاتة وقلبي.
وزعي الصلصة على وجه الكيك من كل الجوانب ثم رشي الفستق الحلبي على الوجه.
أدخلي الكيك الثلاجة حتى يجمد ثم قطعيه وقدميه.

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