مصدر يكشف لـ "الوفد" سر جلوس محمد منير على كرسي أثناء حفله بالعالمين

تصدر اسم الفنان القدير محمد منير مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل، بعد إحيائه حفلًا غنائيًا ضخم، ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأثار جدلًا كبيرًا بعد أن ظهر وهو يغني على كرسي وبدا عليه التعب.

محمد منير

محمد منير يفتتح حفله الغنائي بأغنية "الرزق على الله"

بدأ الفنان محمد منير حفله بمهرجان العالمين، بعدما انتهي الفنان حميد الشاعري من فقرته الغنائية، وحرص الفنان علي بدء الحفل باغنيته الشهيرة الرزق علي الله ، وهو جالس علي الكرسي، وقدم الثنائي سهرة غنائية رائعة وسط تفاعل الحضور ورقصهم على الأغاني، كما قدم سويا أغنية "أكيد"، وسط هتافات الجماهير.

محمد منير

وحققت الحفلة نجاحًا باهرًا، إذ تصدر هاشتاج "حفلة الكينج والكابو" ترند تويتر وسط تفاعل عدد كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الأمر الذي لفت انتباه الجمهور هو غناء منير على الكرسي وقدم قدرته على الحركة.

محمد منير

مصدر يكشف للوفد أسباب جلوس محمد منير على كرسي

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات من حفل محمد منير وحميد الشاعري ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة، وظهر منير وهو جالس على كرسي، مما دفع الجمهور للبحث والتسائل عن الأسباب التي دفعته إلى الجلوس على كرسي والاطمئنان على حالته الصحية.

محمد منير

وفي هذا الصدد كشف مصدر مقرب من الفنان لـ "بوابة الوفد" الإلكترونية، عن الحالة الصحة لمحمد منير وأسباب جلوسه على كرسي في معظم حفلاته الغنائية خلال الأونة الأخيرة، قائلًا إن منير أحد أهم نجوم الوطن العربي الذي تميز بأغانية الفريدة من نوعها واعتزازه بالتراث النوبي، وأن الفنان تعرض لوعكات صحية شديدة خلال الفترة الأخيرة بسبب كبر سنه.

محمد منير

وعن أسباب غنائه على كرسي متحرك خلال حفلاته الماضية، فقد أوضح المصدر أن الفنان يعاني من قصور في مفصل الحوض، وهذا يسبب له ألم شديد مما يؤثر على ظهره والمنطقة الخاصة بالحوض بالكامل، وهذا ما يجعله يلجأ إلى الجلوس على كرسي للاستراحة ثم الوقوف قليلًا للغناء مع الجمهور.

محمد منير

أسعار تذاكر حفل محمد منير وحميد الشاعري

يذكر أن أسعار تذاكر الحفل الذى يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى تتراوح أسعارها من 700 جنيه و400 جنيه و300 جنيه.