قانوني: "السارق لا يُعاقب في هذه الحالة"

قال المستشار غلاب الحطاب، الخبير القانوني: “إن الطرق الاحتيالية متعددة، ولم يحدد القانون كل الطرق الاحتيالي، وأحد عناصر الطرق الاحتيالي الكذب المدعوم بمظاهر خارجية، أما الكذب المجرد وغير المنطقي لا يشكل جريمة نصب، مثل حديث شخص على أنه قادر على الإتيان بنجمة من السماء وخلافه”.

وأوضح "الحطاب"، خلال برنامج "محامي الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أحد عناصر جريمة النصب هو استخدام مظاهر خارجية مثل الاستعانة بأشخاص آخرين لتدعيم كذبه، وتأييد كلامه، ومن الضروري أن يتوفر في جريمة النصب هو إيهام المجني عليه بالاشتراك في مشروعي غير حقيقي، وإذا كان المشروع قائم فتنتفي جريمة النصب.

وأضاف أن الجاني لا يجوز معاقبته على السرقة في بعض الحالات، خصوصًا بين الفروع والأصول، فالابن إذا قام بسرقة والده، فهناك لا توجد جريمة سرقة، ولكن في نفس الوقت من الممكن معاقبة الابن بجريمة النصب، إذا قام بسرقة سيارة والده على سبيل المثال، وقام ببيعها، لأنه في هذه الحالة تصرف في مال ليس له حق التصرف فيه، وأوهم المشتري بأنه مالك السيارة.