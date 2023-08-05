موسيماني: الكرة السعودية تتطور باستمرار ومواجهة الشباب صعبة

تحدث المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق نادي الوحدة الإماراتي، عن مواجهة الفريق المقبلة في ربع نهائي البطولة العربية أمام الشباب السعودي، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون صعبة للغاية بسبب تطور الكرة السعودية في السنوات الأخير.

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تصريحات موسيماني عن الكرة السعودية ومواجهة الشباب

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الوحدة الإماراتي والشباب، أن الدوري السعودي في تطور مستمر، ويضم حالياً مجموعة كبيرة ومميزه من اللاعبين والمدربين على مستوى العالم.

تابع موسيماني أنه بالرغم من قوة الأندية السعودية وصفقاتها القوية لكنها حققت الانتصار وتأهلت لربع نهائي كأس الملك سلمان بصعوبة، الجميع قاتل حتى الرمق الأخير، وسنقاتل في المباراة المقبلة وسنصعب الأمور على الفريق المنافس.

أضاف موسيماني: "مباراة الشباب ستكون مختلفة عن مرحلة المجموعات، ولا بديل عن الفوز هذه المرة خلال الـ90 دقيقة، اصبح الانتصار إجباري الآن إذا أردنا الاستمرار في البطولة".

كان فريق الوحدة الإماراتي قد تأهل لربع نهائي البطولة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف نادي الرجاء المغربي، بينما تأهل الشباب في المركز الأول من المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.