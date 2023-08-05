حقيقة حصول رومارينيو على الجنسية السعودية (خاص)

انتشرت في الساعات الأخيره أنباء تفيد بحصول رومارينيو لاعب نادي الاتحاد على الجنسية السعودي، لحل أزمة داخل صفوف العميد، ولإمكانية تمثيل الصقور في الفترة المقبلة مستغلين أن البرازيلي لم يمثل منتخب بلاده في أي لقاء دولي.

أنباء تجنيس رومارينيو لم تكن للمرة الأولى، بل ظهرت أيضًا في العام الماضي والتي شغلت الرأي العام السعودي أيضًا قبل مونديال قطر 2022.

حقيقة حصول رومارينيو على الجنسية السعودية؟

علمت الوفد من مصدر خاص أن حصول رومارينيو لاعب نادي الاتحاد السعودي على الجنسية السعودي ما هى إلا مجرد اقتراح من المدرب نونو سانتو خلال المؤتمر الصحفي للعميد قبل أحد مباريات البطولة العربية، ولا يوجد هناك أية خطوات حتى الآن مع اللاعب لإتمام الأمر بشكل رسمي.

أكد المصدر للوفد أن رومارينيو يبلغ من العمر 32 عامًا، وجاءت فكرة تجنيسه لحل أزمة داخل صفوف العميد قبل الموسم الجديد، وبعد زيادة أعداد اللاعبين الأجانب في صفوف نادي الاتحاد، والذي يجبر نونو سانتو على التفريط في أحد العناصر بالفريق.

اللاعب البرازيلي تخطى الـ 5 سنوات داخل المملكة، وهو الأمر الذي يسمح له أن يُعامل معاملة اللاعب المحلي.

تصريح مثير من أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم:

تحدث إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم في عام 2022 عن حقيقة تجنيس رومارينيو أنها مجرد أحاديث، وأنه يجب الإشارة إلى أن أي لاعب تنطبق عليه الشروط الداخلية والخارجية للتجنيس وسيخدم المنتخبات بالفعل يتم الاستعانة به، لكن شرط أن تنطبق على اللاعب الشروط كافة لتجنيسه.

يمتلك الاتحاد 10 لاعبين في قائمة الفريق، وبعد خروج أحمد حجازي من قائمة النمور بسبب الإصابة، أصبح يمتلك نونو سانتو في قائمته 9 لاعبين أجانب، يحتاج لرحيل أحدهم بعدما تم التأكيد أنه لن يوافق على رحيل أحد الوافدين الجدد، بالإضافة إلى بقاء طارق حامد.