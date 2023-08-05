الغربية تستكمل فعالياتها للتنمية البشرية بقريتي ابيار والدواخلية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار أنشطة وفاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي، ضمن خطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمراكز كفر الزيات، المحلة الكبرى، قطور وبسيون.



جاء ذلك خلال متابعته لعدد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جامعة طنطا في قريتي ابيار والدواخلية بمركزي كفر الزيات والمحلة الكبرى بحضور الأستاذ الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا، الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة، اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وشملت الفعاليات القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري والتي قدم خلالها الأطباء البيطريون الخدمات البيطرية كافة من علاج للأمراض الباطنية والتناسلية للحيوانات كافة من أبقار، جاموس، أغنام وخيول بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات دم للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا، وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالتجريع والرش، كما قدمت القافلة خدماتها العلاجية للطيور وتم صرف جميع الأدوية بالمجان.



وشهدت القافلة الطبية التي نفذتها جامعة طنطا إقبالًا ملحوظًا من المواطنين وذلك كونها تقدم خدماتها الطبية من كشف وعلاج للمواطنين من أهالي قريتي ابيار والدواخلية والقرى المجاورة لهم بالمجان، إذ تم توفير قاعات للكشف في تخصصات (الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، النساء، الجراحة، الرمد، الأنف والأذن، تنظيم الأسرة وطب الأسنان، جراحة المخ والأعصاب، مسالك بولية، أورام)، ذلك بالإضافة إلى الإقبال على عيادات المبادرات الرئاسية؛ حملة ١٠٠ يوم صحة وعيادات تنظيم الأسرة التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية، وفي سياق متصل نظمت مديرية الزراعة بالغربية لقاء مع المزارعين بقرية الدواخلية للتعريف بمبادرة حياة كريمة ودورها في تحسين جودة الحياة بقرى الريف المصري، وعلى هامش الفاعليات تمت زراعة عدد من الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة فضلًا عن إجراء اختبارات محو الأمية لعدد من الأهالي تمهيدًا للحصول على الشهادات الخاصة بمحو الأمية.