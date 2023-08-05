أسباب تعرقل انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

طلب جمهور أندية الاتحاد والهلال والنصر التعاقد مع النجم المصري الدولي محمد صلاح وضمه للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي 2023، ليظهر معها الكثير من الأسباب التي ستعرقل انتقال نجم ليفربول لدوري روشن في الموسم المقبل.

أسباب تمنع محمد صلاح من الانتقال للدوري السعودي:

رغبة ليفربول، لا يفكر الريدز في التفريط في محمد صلاح، خصوصًا أن ليفربول استغنى عن خدمات كل من جوردان هندرسون وفابينيو وفيرمينيو وميلنر ونابي كيتا وتشامبرلين، فضلًا عن رحيل ساديو ماني في الموسم الماضي.

رغبة صلاح، حسمت رغبة الدولي المصري البقاء مع الريدز في الموسم المقبل حتى اعتزاله كرة القدم، الجدل حول رحيله للدوري السعودي.

وجود خطوة من إدارة ليفربول بتمديد عقد محمد صلاح الذي ينتهي عقده في صيف 2025، لينتهي في يونيو 2027.

قرر المدرب الألماني يورجن كلوب وضع محمد صلاح في المركز الخامس من ترتيب اللاعبين أصحاب شارة القيادة، ليكون خلف كل من فان دايك وأرنولد وروبيرتسون وأليسون بيكر.

وصلت قيمة محمد صلاح التويقية إلى 65 مليون يورو، وحتى الآن لا يستبعد صاحب الـ 31 عامًا فكرة اللعب بالدوي السعودي، لكنه يؤجل الأمر فقط.