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السبت 05 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موسيماني: "الشباب سيجد خصمًا صعبًا ضده وسنقاتل حتى النهاية"

موسيماني
موسيماني

 أكد المدير الفني للفريق الأول بنادي الوحدة، بيتسو موسيماني، أنه يتعين على الشباب السعودي القتال وتقديم كل ما لديه في حال رغبته بتخطي الوحدة في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

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 وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي التقديمي: "سنصعب المواجهة على الشباب، فهم بحاجة للقتال أمامنا في حال أرادوا الفوز في المباراة، لأن فريقي سيقاتل حتى النهاية".

 

 وأضاف: "مواجهة الشباب ستكون مختلفة عن المباريات السابقة، فلا خيار أمامنا سوى الفوز، واللقاء سيكون صعبًا أمام فريق قوي، لكنهم سيلعبون تحت الضغط لأنهم مطالبون بتحقيق الانتصار".

 

 وتابع المدرب الجنوب أفريقي: "لدينا بعض الغيابات بداعي الإصابة والإيقاف، لكن هذه حال كرة القدم، ولا أعذار أو مبررات، سوف نقاتل ونثق في أنفسنا لتحقيق الفوز".

 

 وعن عدم تلقي الشباب أي هدف في دور المجموعات، أوضح موسيماني: "الإحصائيات قد تكون مهمة في مكان، لكنها ليست أساسية في دراسة الخصم، فهناك تفاصيل ولاعبين علينا دراستهم والتركيز عليهم من أجل التفوق".

 

 وأضاف: "هم يمتلكون لاعبًا بقيمة بانيغا يعتبر مفتاحيًا ومهمًا وبإمكانه صناعة الفارق ويصعب إيقافه، لكننا لن نشغل أنفسنا بهم، إنما على طريقتنا وكيفية الوصول إلى مرماهم، والاحتمالات كافة واردة".

 

 علاء زهير: “هدفنا الاستمرار في البطولة رغم صعوبة الشباب”.

 

 ومن جهته، قال اللاعب علاء زهير: "جاهزون لهذه المباراة الصعبة أمام الشباب، وكما قال المدرب أنها مختلفة عن مباريات دور المجموعات، ونطمح للفوز".

 

 وأضاف: "البطولة كبيرة وتحمل اسمًا غاليًا، لذلك نحن نقدم كل ما لدينا وهدفنا مواصلة اللعب في البطولة، مع الوضع في الاعتبار إمكانية تحقيق اللقب".