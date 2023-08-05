الشرطة العراقي يدك شباك السد القطري برباعية ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

حقق الشرطة العراقي مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على السد القطري بأربع أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

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حصل السد القطري على ركلة جزاء في أحداث الشوط الأول، لينفذ أكرم حسن عفيف الكرة ويسددها في شباك الحارس أحمد باسل في الدقيقة 24، معلنا الهدف الأول.

قبل أن يعود الشرطة العراقي بالنتيجة ويسجل هدف التعادل من خلال أمير صباح، لاعب الشرطة العراقي، في الدقيقة 32، وجاء الهدف من تسديدة صاروخية سكنت شباك مشعل برشم.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بهدف لكل فريق بين الشرطة العراقي والسد القطري.

بدأ الشرطة في أحداث الشوط الثاني الضغط على دفاع السد القطري لتسجيل هدف التقدم، وسجل اسو رستم لاعب السد الهدف الثاني من خلال ركلة الجزاء، بعدها سجل الهدف الثالث لصالح الشرطه العراقي أحمد فرحان بصناعة اسو رستم.

بينما سجل الهدف الرابع لصالح الشرطة العراقي اسو رستم بصناعة مناف يونس في الدقيقة 78، فيما قلص السد القطري نتيجة المباراة من خلال تسجيله الهدف أكرم حسن عفيف بالدقيقة 82 بصناعة بغداد بو نجاح.

ليعلن حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بفوز الشرطة العراقي على السد القطري 4 أهداف مقابل هدفين في البطولة العربية.