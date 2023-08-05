السيد عبد السميع: ندعم ونؤيد رئيس الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية

أعلن السيد عبد السميع سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد لمحافظة الإسماعيلية تأييد ترشيح الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية مؤكدًا أنه حان الوقت ليعود حزب الوفد للشارع المصري ويلتحم مع الجماهير ليكون الوفد ضمير الأمة بصدق قولاً وعملاً .

وأشار عبد السميع، إلى أن حزب الوفد يتمتع بحب المواطنين وإيمانهم بدورة التاريخي والسياسي وأنه أعرق الأحزاب السياسية ويكفي أنه ولد من رحم ثورة ١٩١٩.

وأضاف أن حزب الوفد يدفع الدكتور عبد السند يمامة صاحب القيمة السياسية والقانونية والعلمية وأستاذ دكتور جامعي وسيخوض الانتخابات ببرنامج سيحظى على تأييد الشارع المصري.