السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

السيد عبد السميع: ندعم ونؤيد رئيس الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية

السيد عبد السميع
السيد عبد السميع سكرتير عام لجنة حزب الوفد بالإسماعيلية

أعلن السيد عبد السميع سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد لمحافظة الإسماعيلية تأييد ترشيح الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية مؤكدًا أنه حان الوقت ليعود حزب الوفد للشارع المصري ويلتحم مع الجماهير ليكون الوفد ضمير الأمة بصدق قولاً وعملاً .

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 وأشار عبد السميع، إلى أن حزب الوفد يتمتع بحب المواطنين وإيمانهم بدورة التاريخي والسياسي وأنه أعرق الأحزاب السياسية ويكفي أنه ولد من رحم ثورة ١٩١٩. 

وأضاف أن حزب الوفد يدفع الدكتور عبد السند يمامة صاحب القيمة السياسية والقانونية والعلمية وأستاذ دكتور جامعي وسيخوض الانتخابات ببرنامج سيحظى على تأييد الشارع المصري.

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