وزير الأوقاف يعلن تشكيل لجنة مشتركة للتحول الرقمي مع وزارة الاتصالات



استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، بحضور اللواء عمرو شكري الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، والدكتورعبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية، و محمد حنفي مستشار وزير الاتصالات للإعلام.

وخلال اللقاء رحب وزير الأوقاف بمعالي الدكتور المهندس/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، مقدمًا شكره وتقديره لمعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون لم يكن الأول من نوعه بين الوزارتين، وأن التعاون بين الوزارتين ما زال مستمرًا في مجال التحول الرقمي، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات هي الاستشاري المختص بكل ما يتعلق بالتحول الرقمي في وزارة الأوقاف، مؤكدًا أنه تم اليوم تشكيل لجنة مشتركة للتحول الرقمي في جميع مجالات عمل الوزارة.



وفي كلمته قدم الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشكر لوزير الأوقاف معبرًا عن سعادته بما تنجزه وزارة الأوقاف على صعيد التحول الرقمي، وأن التعاون بين الوزارتين ممتد ومستمر، وأن الفائدة التي تعود على وزارة الأوقاف وعلى الدولة المصرية من جراء نجاح المشروع ضخمة جدًّا، وتعظم من قدرة الأوقاف على إدارة أملاكها وتحقيق أعلى عائد لها، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسفر عن نقلة نوعية في التحول الرقمي للوزارة، وأنه قد تم اليوم الاتفاق على خطة استكمال جميع جوانب التحول الرقمي بالأوقاف.

