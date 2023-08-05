عاصفة مدمرة تقترب من بريطانيا.. والأرصاد: أحذروا

تشهد بريطانيا حالة من الطقس السيئ التي تضرب البلاد، وسط توقعات من تزايد شدة الرياح وغزارة الأمطار، وتعرض المملكة لعاصفة قوية، قد تدمر الطرقات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، اليوم السبت، أن البلاد على موعد مع العاصفة أنتوني، التي قد تضرب المملكة المتحدة بأمطار غزيرة ورياح قوية تساقط الأشجار وانسياب التيار وانقطاع التيار الكهربائي سيشكل مخاطر.

وحذرت الأرصاد، المواطنين من شدة الرياح في جنوب غرب ويلز وجنوب غرب إنجلترا، ويستمر التحذير الأصفر الأوسع من الرياح عبر الأجزاء الجنوبية من المملكة المتحدة حتى الساعة 8 مساءً، بحسب شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية.

عاصفة رعدية صفراء

وتابعت الأرصاد البريطانية، في بيان لها أن العاصفة الرعدية الصفراء تستمر حتى الساعة 10 مساءً في جنوب شرق إنجلترا وشرق أنجليا.

العاصفة أنتوني

أما عن العاصفة أنتوني، فأوضحت الأرصاد، أنها ستكون مدمرة وقوية قادمة من الغرب إلى الشرق، ومن المحتمل أن تحتاج بعض الطرق والجسور إلى إغلاق.

وذكرت خبيرة الأرصاد الجوية راشيل آيرز أن العاصفة ستكون قوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، خاصة في الجانب الشمالي.

وستنجو أجزاء قليلة من المملكة المتحدة من الأمطار الغزيرة والغيوم والظروف الباردة، مع استمرار الضغط المنخفض بعد السادس من يوليو الأكثر رطوبة في التاريخ.

ويتوقع خبير الأرصاد الجوية ستيف ويلينجتون أن تشهد أيرلندا الشمالية أعلى معدلات سقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن المواطنين سيشهدون يومًا ممطرًا للغاية ، خاصة في شمال ويلز وشمال إنجلترا.

بريطانيا تحت تأثير العاصفة

وتعتبر أنتوني هي العاصفة الثانية التي تعبر المملكة المتحدة خلال 5 أيام، ومن المقرر أن تنخفض الرياح مع تقدم فترة ما بعد الظهيرة ، مع هطول أمطار من المناطق الشرقية في وقت مبكر من يوم الأحد.