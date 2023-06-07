الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية غدا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس طقس غير مستقر على كل الأنحاء، وتكون أقل حدة عن الحالة السابقة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الطقس غدا، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، يؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية ولكن يكون أقل حدة عما شاهدناه الأسبوع الماضي، ومتوقع أن يصاحبها سرعة هبات للرياح أقل شدة.

كما تتوقع الأرصاد، وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، غدا وتكون رعدية أحيانا ويصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، يصاحبها ارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صور الأقمار الصناعية حول الطقس اليوم، وتوضح استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

ووجود الأتربة والرمال المثارة على مناطق من مطروح والمجري الملاحي ومدينه أبوسمبل، قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة للطقس اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب سيناء 38 للعظمى والصغرى 28 درجة

شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27 درجة

جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 31 درجة