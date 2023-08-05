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السبت 05 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تين هاج يُشيد بقدرات "هويلوند" مهاجم مانشستر يونايتد الجديد

تين هاج وهويلوند
تين هاج وهويلوند

أعرب إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن إعجابه الشديد بقدرات المهاجم الجديد الدنماركي راسموس هويلوند، والذي أنضم لصفوف الشياطين الحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد تعاقد مع هويلوند مقابل 72 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 92 مليون دولار.

وأوضحت أن مدة التعاقد ستكون 5 سنوات، حيث سينتهي تعاقد اللاعب في صيف 2028 المقبل.

تين هاج: هويلوند مهاجم حقيقي وكنا في حاجة له بالفريق

تحدث إيريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية، حيث قال: "هويلوند مهاجم حقيقي، فهو مباشر للغاية على مرمى الخصوم ، لذلك يعد أداة ضغط جيدة جدًا، فكنا في حاجة هذه النوعية في فريقنا".

وتابع: "إحراز الأهداف هو كل ما يشغل ذهن هويلوند، ثقوا بي، لديه مثل تلك الإمكانات الهائلة، الأمر متروك له الآن من أجل استغلالها، وسندعمه، كلنا سنفعل ذلك، وكذلك الفريق".

وأختتم تين هاج تصريحاته: "مانشستر يونايتد كان في حاجة للاعب مثل هويلوند، لذا على اللاعب إثبات نفسه، نحن في حاجة إلى لاعبين جائعين، هو لاعب مصمم جدًا على تسجيل الأهداف والفوز المباريات والألقاب".

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