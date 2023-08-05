الأهلي السعودي يقترب من ضم نجم روما بمبلغ ضخم

تواصل إدارة النادي الأهلي السعودي محاولاتها للتعاقد مع لاعب في مركز قلب الدفاع قبل نهاية فترة القيد، وقبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، ليرتبط اسم الراقي بأحد لاعبي نادي روما الإيطالي.

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الأهلي السعودي يقترب من ضم إيبانيز

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب البرازيلي روجير إيبانيز مدافع نادي روما الإيطالي، بعد المشكلات التي ظهرت في الخط الخلفي خلال المعسكر الودي بالنمسا، ولدعم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وطلب نادي روما الإيطالي الحصول على مبلغ 35 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل مدافع الفريق لنادي الأهلي السعودي، أو لأي نادي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب بعدما ارتبط اسمه بالانتقال للدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي نوتنجهام فورست.

لم يحصل روجير إيبانيز مدافع روما على عرض رسمي حتى الآن من الأهلي أو نوتنجهام، وينتظر فريق الذئاب الحصول على عرض رسمي للدخول في مفاوضات حول تفاصيل العقد.

نجح الأهلي في التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي “تشيلسي” وآلان سانت ماكسيمين “نيوكاسل يونايتد” وروبرتو فيرمينو “ليفربول” ورياض محرز “مانشستر سيتي”، ويقترب من حسم صفقة فرانك كيسية.

لعب روجير إيبانيز مدافع روما 149 مباراة مع الذئاب، ساهم خلالها في 11 هدف بعدما سجل 9 أهداف وصنع 2، وله مواجهتين مع المنتخب البرازيلي.