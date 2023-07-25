طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك لمواجهة حر الصيف

آيس كريم تشيز كيك من أطيب الوصفات المنعشة في حر الصيف لعشاق الحلويات الغربية الباردة واللذيذة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير آيس كريم تشيز كيك مزيناً بمربى التوت الرائع.

آيس كريم تشيز كيك

مقادير آيس كريم تشيز كيك

- بسكويت الشاي السادة : باكيت

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (طرية)

- حليب مكثف محلى : كوب

- كريمة : مغلف

- حليب : كوب (سائل)

- جبن كريمي : كوب

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- مربى التوت : 2 ملعقة كبيرة

- التوت : نصف كوب

طريقة التحضير

قومي بتفتيت البسكويت في وعاء، ثم أضيفي الزبدة وامزجي المكونات جيداً.

اخفقي ظرف الكريمة مع كوب كبير من الحليب البارد، ثم اخفقي الحليب المكثف المحلى مع كوب من الكريمة المخفوقة.

أضيفي إلى الخليط الجبن الكريمي، وعصير الليمون، والفانيليا، واخفقي المكونات جيداً حتى يكثف الخليط ويثقل.

أضيفي البسكويت المفتت، ومربى التوت، وقطع التوت الطازجة، وقلبي المكونات مع بعضها حتى تتداخل، ثم اسكبي الخليط في قالب وضعيه في الفريزر لمدة 24 ساعة.

اقلبي القالب وزينيه بمربى التوت، ثم قطعي الآيس كريم وقدميه.