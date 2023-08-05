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السبت 05 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الشرطة العراقي أمام السد القطري

الشرطة العراقي
الشرطة العراقي

 أعلن الجهاز الفني للشرطة العراقي عن تشكيل الفريق لمواجهة السد القطري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

 تشكيل الشرطة العراقي:

 حراسة المرمى: أحمد باسل.

 خط الدفاع: كرار عامر - مناف يونس - فيصل نافل - أحمد يحيى.

 خط الوسط: أمير صباح - عبدالمجيد بوبكر - نينجا إدريسا - فهد يوسف.

 خط الهجوم: محمد المواس - أحمد فرحان.

 وكان السد القطري قد صعد كأول مجموعته بعدما تصدر على حساب الهلال السعودي، بينما تأهل الشرطة كثاني مجموعته.

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