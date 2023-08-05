موسيماني: غياب فاكوندو مؤثر وثنائي الشباب مرعب

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق نادي الوحدة الإماراتي، غياب اللاعب الأرجنتيني فاكوندو عن صفوف الفريق في لقاء الشباب الإماراتي، مشددًا أن بعض التفاصيل الدقيقة قد تجعل الفريق يخسر ويودع البطولة من ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لنسخة الموسم الحالي 2023.

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من المقرر أن يلعب الوحدة أمام الرجاء، غدًا الأحد، على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

تصريحات موسيماني قبل مباراة الوحدة والشباب:

قال بيتسو موسيماني مدرب نادي الوحدة الإماراتي: "سنخوض مواجهة صعبة أمام الشباب السعودي الذي يمتلك أسماء قوية في مختلف المراكز".



وأضاف موسيماني: "الإحصائيات والأرقام في كرة القدم مهمة للغاية ويمكن أن تخسر أي مباراة بسبب التفاصيل البسيطة والدقيقة، ويمتلك الشباب الثنائي بانيجا وكويلار وهما مهمان للغاية، سيغيب الأرجنتيني فاكوندو عن الوحدة بداعي الإيقاف، وظروف السوري عمر خريبين منعته من التواجد في البطولة من البداية".



اختتم موسيماني تصريحاته عن مواجهة الشباب: "البطولة العربية تعتبر إعدادا جيدا للفريق قبل الموسم الجديد، ولابد أن نلعب بقتالية لتحقيق الانتصار في المباريات".



تأهل الوحدة الإماراتي لربع نهائي البطولة العربية، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ليواجه نادي الشباب السعودي متصدر المجموعة الثالثة بـ 7 نقاط.