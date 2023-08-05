حسين القحطاني: لا يهمنا الخصم ونلعب لتحقيق الانتصار

أكد حسين القحطاني لاعب فريق الشباب السعودي أن الفريق قادر على الفوز بمباراة الوحدة التي تجمع الطرفين في ربع نهائي البطولة العربية للأندية، واستكمال المشوار بالفوز بلقب كأس الملك محمد بن سلمان لنسخة الموسم الحالي 2023، بعدما قام المدرب بمعالجة جميع الأخطاء في الفريق قبل مرحلة خروج المغلوب.

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يستعد الشباب لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي، غدًا الأحد، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي تجمع الفريقين على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف.

تصريحات حسين القحطاني لاعب الشباب

قال حسين القحطاني: "ندخل كل لقاء برغبة الانتصار بعض النظر عن من يكون الخصم، ولا ننظر للامور الأخرى فالأهم لدينا أن يكون الجميع مستعد للمباراة، تأهلنا بالمركز الأول في مجموعة كانت من الأقوى بالبطولة العربية، ولا يوجد شيء ينقصنا للوصول للنهائي، هي فقط مباراتين وسنكون في النهائي ونحقق اللقب بإذن الله".

تابع القحطاني: "كل لاعب في الفريق في اعتقاده يقدر يحقق البطولة، وهو ما سنعمل عليه في الفترة الحالية لإسعاد الجماهير الشبابية، المباراة ستكون مهمة كما قال المدرب ويوجد لدينا بعض النواقص، ونعملب على نخطيها الآن، والفوز بالبطولة في النهاية".