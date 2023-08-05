السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد العربي يعلن حكم مباراة الهلال واتحاد جدة

اتحاد جدة ضد الهلال
اتحاد جدة ضد الهلال

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة اتحاد جدة والهلال المقرر لها اليوم السبت في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).
 

ويواجه اتحاد جدة نظيره الهلال مساء اليوم السبت، على ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن ربع نهائي البطولة العربية.
 

تأهل اتحاد جدة إلى ربع نهائي من البطولة العربية، بعد تصدره المجموعة الأولى، وحصد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات.
 

تأهل فريق الهلال إلى دور الثمانية بعدما حل وصيفا في مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف السد القطري الذي تأهل متصدرا بعد انتصاره على الوداد البيضاوي المغربي.
 

قرر الاتحاد العربي، إسناد مهمة إدارة المباراة للحكم عبد الرحمن الجاسم، ويعاونه طالب المري وسعود أحمد كحاملي كمساعدين، ومحمد الشمري حكمًا رابعًا.
 

فيما يتولى تقنية الفيديو أحمد العلي، ويعاونه جاسم عبد الله مساعدًا له، وسعد كميل مقيمًا للحكام.

مواد متعلقة

البطولة العربية.. اتحاد جدة والشرطة العراقي يتأهلا من المجموعة الثانية

تطورات إصابة طارق حامد مع اتحاد جدة وموعد عودته

نونو سانتو يُعلن تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الشرطة العراقي بالبطولة العربية

بنزيما يقود إتحاد جدة إلى ربع نهائي البطولة العربية على حساب الصفاقسي

اتحاد جدة يستعد لإعلان صفقة فابينيو بعد اجتياز الفحص الطبي