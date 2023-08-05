الاتحاد العربي يعلن حكم مباراة الهلال واتحاد جدة

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة اتحاد جدة والهلال المقرر لها اليوم السبت في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).



ويواجه اتحاد جدة نظيره الهلال مساء اليوم السبت، على ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن ربع نهائي البطولة العربية.



تأهل اتحاد جدة إلى ربع نهائي من البطولة العربية، بعد تصدره المجموعة الأولى، وحصد 9 نقاط بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات.



تأهل فريق الهلال إلى دور الثمانية بعدما حل وصيفا في مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف السد القطري الذي تأهل متصدرا بعد انتصاره على الوداد البيضاوي المغربي.



قرر الاتحاد العربي، إسناد مهمة إدارة المباراة للحكم عبد الرحمن الجاسم، ويعاونه طالب المري وسعود أحمد كحاملي كمساعدين، ومحمد الشمري حكمًا رابعًا.



فيما يتولى تقنية الفيديو أحمد العلي، ويعاونه جاسم عبد الله مساعدًا له، وسعد كميل مقيمًا للحكام.