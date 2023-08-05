بايرن ميونخ يزاحم مانشستر يونايتد في صفقة أمرابط

وضع نادي بايرن ميونخ، الدولي المغربي سفيان أمرابط، نجم وسط فريق فيورنتينا الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الحالي.



واقترب أمرابط من الانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد، لكن إدارة الشياطين الحُمر لم تتوصل لاتفاق مع ناديه فيورنتينا حول قيمة الصفقة حتى الآن.



أشارت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، جدد اهتمامه بالتعاقد مع أمرابط، ما قد يهدد انتقاله لأولد ترافورد.



ويوجد الدولي المغربي في القائمة المختصرة بنادي بايرن ميونخ، ذلك بعدما أكد توماس توخيل، المدير الفني للفريق البافاري، حاجته لشراء لاعب وسط جديد.



يحتاج مانشستر يونايتد لبيع بعض لاعبيه من أجل تمويل بعض الأموال، للتعاقد مع أمرابط، بعدما أنفق الشياطين الحمر الكثير لجلب ماونت من تشيلسي، وأونانا من إنتر ميلان، وراسموس هويلند من أتالانتا.



وأصبح نادي بايرن ميونخ جاهزًا للتعاقد مع أمرابط، بسبب وجود سيولة مالية لديه على عكس مانشستر يونايتد الذي يحتاج لبيع بعض من لاعبيه قبل حسم الصفقة.

