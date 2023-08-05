الدحيل القطري يضم إسحاق الحاجي من سندرلاند الإنجليزي.. رسميًا

كشف الدحيل القطري عبر الموقع الرسمي مساء اليوم السبت، عن التعاقد مع إسحاق الحاجي قادما من سندرلاند الإنجليزي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي، وتسعى إدارة الدحيل على المحافظة في الانجازات التي حققها خلال الموسم المنقضي.

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نشر حساب الدحيل القطري منذ قليل على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتغريدة ترحيبه باللاعب إسحاق الحاجي دون الكشف عن مدة تعاقد اللاعب والتي جاءت كالتالي:" الموهبة "إسحاق الحاجي" دحلاوي".

خاض الفرنسي إسحاق الحاجي مسيره حافله في مسيرته الكروية قبل الانتقال إلى الدحيل حيث وبدأ الحاجي الذي لعب لمنتخبات فرنسا للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، مسيرته في مارسيليا، حيث لعب للفريق الأول عام 2019 ثم انتقل إلى ليل عام 2020 فسندرلاند في 2021.

قد دعم الدحيل القطري صفوفه بالتعاقد مع إبراهيما ديالو قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي، بالإضافة إلى الكوري الجنوبي كيم مون هوان نادي تشونبوك هيونداي.

ويخوض الدحيل القطري مباراة ودية اليوم أمام نظيره سودتيرول الإيطالي في المعسكر الخارجي الذي يٌقام بالنمسا استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة على ملعب منطقة بريكسين.