الدحيل القطري يٌعلن رحيل لاعبه أحمد معين

أعلن الدحيل القطري عبر حسابه الرسمي ، عن رحيل لاعبه أحمد معين إلى صفوف العربي القطري خلال فترة الميركاتو الصيفي .

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نشر حساب الدحيل القطري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا :" معين للعربي.

أضاف الحساب :" وافقت إدارة النادي على انتقال لاعب وسط فريقنا الأول أحمد معين للعربي بعد أن تقدمت بطلب خدمات اللاعب، وجاءت الموافقة في ظل العلاقة الودية التي تربط بين الناديين مع التمنيات للاعب معين التوفيق والنجاح في مشواره القادم.".

من المقرر، ان يختتم الدحيل القطري تدريباته المسائية المعسكر الخارجي بالنمسا إستعدادًا للموسم الجديد .

وفي سياق مٌتصل، كشف حساب الدحيل القطري رحيل التونسي فرجاني ساسي عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي .

والتحق اللاعب إلى صفوف الغرافة القطري لتدعيم خط الوسط خلال الموسم الجديد.