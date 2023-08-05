الانتهاء من تبطين أكثر من 697 كم من الترع

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي قطاع الري، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية

وصرّح المحافظ" حسب التقرير الذي عرضه نصر بركات وكيل الوزارة "أنه تم الانتهاء من تبطين 697.471كم بتكلفة زادت عن مليار و729 مليون جنيهاً ،بنسبة تنفيذ 79% تقريباً،من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها والتي تُقدر بـنحو 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384 ألف جنيهاً ،تخدم 287 ألف و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة ، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 مليون جينهاً، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 30 يوليو الماضي

وأكد المحافظ، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات في مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع ،لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة

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