Thread من البرامج الأكثر تنزيلًا في App Store

عندما أطلق إنستجرام Thread في الخامس من يوليو، انتقل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، إلى Twitter لأول مرة منذ 11 عامًا.

رأت التغريدة التي لم تتضمن أي نص، إشارة زوكربيرج إلى ميم Spider-Man الذي يشير إلى إيلون ماسك. اتضح أن استخدام هذا الميم كان أكثر ملاءمة مما كان يتخيله مؤسس Facebook.

كما أوضحت TechCrunch، تمت ترجمة إصدار Thread في Instagram إلى نعمة لتطبيق آخر يحمل نفس الاسم. شهدت Thread، وهو بديل Slack الذي كان موجودًا منذ عام 2019، أكثر من 880.000 عملية تنزيل على نظام التشغيل iOS بين 6 يوليو و 12 يوليو، وفقًا لتقدير تمت مشاركته مع Data.ai مع المنفذ. حيث كان في السابق "تنزيلات قليلة" قبل تلك الفترة أصبح برنامج Thread هو البرنامج 52 الأكثر تنزيلًا على مستوى العالم في App Store.

في عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، تمكنت حتى من اختراق المراكز العشرة الأولى، وقد يكون لذلك علاقة بحقيقة أن خيوط Instagram غير متوفرة في الاتحاد الأوروبي، وبدأت Meta منذ ذلك الحين في حظر الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الخدمة من خلال VPN.



بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لكونها تمتلك thread.com، فقد تمتعت Thread (بديل Slack) بزيادة "كبيرة" في حركة المرور إلى موقعها على الويب. في الواقع، أضافت الشركة منذ ذلك الحين شارة إلى صفحتها الأولى تعلن أنها "غير مرتبطة بـ Instagram". على Twitter، ستجد إخلاء مسؤولية مشابهًا. "ليس لدينا أي ارتباط مع Meta. لكنك مرحب بك للبقاء هنا! " يوضح ملف تعريف الشركة.

بالطبع، لم تكن Meta and Thread من الشركات الأولى التي تستخدم نفس العلامة التجارية. كما تلاحظ TechCrunch، هناك أكثر من عدد قليل من الشركات تسمى Lightyear، بما في ذلك بدء تشغيل المركبات الكهربائية الشمسية، ومنصة الدورة التدريبية عبر الإنترنت، وشركتين منفصلتين في مجال التكنولوجيا المالية.

ومع ذلك، من المضحك أن تفكر في موضوع "Thread" ، وهو تطبيق الدردشة في مكان العمل، وقد شارك في تأسيسه روسو كازي، مدير منتج سابق على Facebook. و Meta اعتادوا تشغيل تطبيق مصاحب لـ Instagram يُسمى أيضًا Thread المربكة. أفترض أنه لم يتبق أي أصالة في وادي السيليكون.