مانشستر يونايتد يدعم صفوفه بالتعاقد مع راسموس هويلاند .. رسميًا

أعلن مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي مساء يوم السبت ، بالتعاقد مع راسموس هويلاند قادمًا من صفوف أتالانتا لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الميركاتو الصيفي .

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نشر مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي "تويتر" تغريدة مرحبًا باللاعب الدنماركي قائلا :" التجربة الدنماركية، تمت".

ومن المقرر ان يستمر اللاعب راسموس هويلاند بعقد طويل الآمد مع مانشستر يونايتد حتي صيف 2027 مع أضافه عام أضافي 2028 بموافقه الطرفين .

وتألق راسموس هويلاند مع الفريق الإيطالي " أتالانتا" سجل 27 هدفًا في 87 مباراة خلال الموسم الماضي المنقضي .

يلعب الآن مانشستر يونايتد مع نظيره لانس الفرنسي في المباراة الجارية الآن على ستاد أولد ترافورد إستعدادًا للموسم الرياضيى الجديد.

ويتقدم الآن مانشستر يونايتد عند الدقيقة 56 على نظيره لانس الفرنسي بهدفين مقابل هدف للموسم الجديد.