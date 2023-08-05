مانشستر يونايتد يقترب من الإعلان عن صفقة راسموس هويلوند

إقترب نادي مانشستر يونايتد من الإعلان عن الصفقة المنتظرة بضم مهاجم فريق أتالانتا الإيطالي اللاعب الدنماركي راسموس هويلوند، وذلك لتدعيم خط الهجوم في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

أشارت تقارير صحفية خلال الأيام الأخيرة إلى أن مانشستر يونايتد نجح في التوصل لاتفاق مع أتالانتا الإيطالي، بشأن التعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند.

كما ذكرت إذاعة "Talk Sport" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يستعد للإعلان عن صفقة راسموس هويلوند قبل مواجهة لانس الفرنسي في مباراة ودية، المقرر إقامتها اليوم السبت.

وكان مانشستر يونايتد تعاقد مع صفقتين صيفتين، حيث انضم إليه ماسون ماونت من تشيلسي الإنجليزي والحارس الكاميروني أندريه أونانا قادما من إنتر ميلان الإيطالي.