تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة لانس الفرنسي وديًا

أعلن الجهاز الفني لفريق مانسشتر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي أيريك تين هاج عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة مع نظيره لانس الفرنسي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، والتي يحتضنها ملعب "الأولد ترافورد".

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دالوت - فاران - مارتينيز - لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو - ماونت - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني - جارناتشو - راشفورد.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ونظيره لانس في تمام الساعة الثالثة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الرابعة إلا ربع بتوقيت دولة الإمارات.

ولم تعلن أي قناة عربية إذاعة المباراة، ولكنها ستعرض مباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي (MUTV HD)..

ويختتم مانشستر يونايتد مبارياته الوديته بلقاء ضد أتلتيك بلباو، غدًا الأحد، قبل مواجهة ولفرهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم 14 أغسطس.