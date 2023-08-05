رئيس جنوب الوادي يُوجه بتوسيع وحدة الرصد المرئي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم السبت، فوز الجامعة بمشروع ممول من الاتحاد الأوربي، كما ناقش باجتماع احتياجات الكليات وتوفير الخدمات اللازمة التى تؤهل كل كلية للقيام بمهامها، وإطلع رئيس الجامعة على معامل التنسيق الالكتروني لطلاب الثانوية العامة.

6 جامعات تشارك بمشروع ممول من الاتحاد الأوربي

أورد رئيس الجامعة، أن الجامعة فازت بمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان( إنشاء مكاتب للعلاقات الدولية بالجامعات المصرية ).

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور فرج خضاري وكيل كلية الهندسة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق المشروع على هذا الانجاز الذي سيساهم في تعزيز فرص التعاون الدولي للجامعة مؤكدا توفير كافة سبل الدعم لإنجاح هذا المشروع الحيوي الذي يعد اضافة كبيرة للجامعة.

وبيّن الدكتور فرج خضاري منسق المشروع، أن الجامعات المشاركة في المشروع جامعة ريجا لاتفيا ، جامعة برلين الحرة ، جامعة النيل ، جامعة الجيزة الجديدة ، جامعة جنوب الوادى ، جامعة كفر الشيخ.

وأضاف أن المشروع يساهم في تشجيع التبادل العلمي بين الجامعات المشاركه وتسهيل الحصول على الفرص البحثية والتعليمية والتدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا و جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة ضمن البرامج التعليمية المميزة.

مناقشة احتياجات الكليات

في سياق ذي صلة، ناقش رئيس الجامعة عدد من الموضوعات، باجتماع بأمناء كليات الجامعة، ومنها نظام نقل الموظفين بين ادارات الجامعة وكلياتها مع ضرورة الالتزام بالنموذج الخاص بذلك تمهيدا لأتمته هذا النظام حيث ان النقل من مكان لآخر لا يكون الا بإضافة قيمة للجامعة وعدم تأثر المكان الذى تم النقل منه .

وتداول رئيس الجامعة مع الأمناء حول احتياجات الكليات وتوفير الخدمات اللازمة التى تؤهل كل كلية للقيام بمهامها على اكمل وجه.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تنظيم واستثمار الموارد المتاحة وتوظيفها بما يخدم هدف الجامعة ورؤيتها فى خلق بيئة تعليمية مناسبة للطالب ودعم جودة التعليم.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تمكين القيادات الادارية بالكليات ومنع تخطى الصلاحيات والتعاون مع لجنة حساب الطاقة الاستيعابية للتدريس الجامعى وذلك لخدمة العملية التعليمية والتأكيد على منع المعاملات الورقية وادارة الجامعة على منصة ( مسك ) ورفع المخلفات حول مبانى الكليات وداخلها والاهتمام بنظافة الكليات وتشجير المناطق المحيطة بالكليات .. وضرورة امتداد وحدة الرصد المرئى بالجامعة لتغطى جميع الأماكن بالجامعة.

جاهزية معامل التنسيق لطلاب الثانوية العامة

في سياق متصل، اطلع رئيس الجامعة، معامل التنسيق الالكتروني بحضور الدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات للوقوف على مدى جاهزية المعامل لاستقبال طلاب المرحلة الاولى بالثانوية العامة.

وأكد الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توفير كافة سبل الدعم للطلاب و تواجد نخبة من مهندسي مركز المعلومات لمساعدة الطلاب على تسجيل الرغبات بشكل صحيح وفقا لقواعد التنسيق المعلنة من وزارة التعليم العالي.

وأوضح الدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات انه تخصيص عدد 38 جهاز بمعامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا بمعمل التطوير 1، و معمل التطوير 2 بمبنى المدرجات وقاعة المؤتمرات كما تم تخصيص عدد 20 جهاز بمعمل التطوير بكلية التربية بالغردقة.

واضاف المهندس علي فكري مدير مركز المعلومات بالجامعة ان معامل التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الاولى اعتبارا من اليوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الادنى التالي الشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 % فأكثر الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.