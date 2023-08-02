كشفت التحقيقات في حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة ، أن وراء اندلاع الحريق بسبب ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

ماس كهربائى.. وراء حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

وقد سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق بشقة سكنية بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث "مغلقة"، بعقار مكون من 6 طوابق، ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية في حدائق أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد باشتعال حريق بعقار، في حدائق أكتوبر.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل بشقة سكنية دون إصابات، وتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده.

استمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.