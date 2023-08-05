أندونيسيا.. اندلاع حريق ضخم بغابات جزيرة لومبوك

أعلنت السلطات الإندونيسية، اندلاع حريق ضخم في منطقة الغابات في منتزه جبل رينجاني الوطني في جزيرة لومبوك غرب نوسا تينجارا، دون سبب واضح، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية، عن رئيس المنتزه ديدي أسريادي قوله: "اندلع حريق ضخم في منطقة منتزه جبل رينجاني الوطني وسط لومبوك ريجنسي".

وأضاف أن سبب الحريق لم يعرف بعد، وأن قوات مكافحة الحرائق توجهت على الفور إلى مكان الحادث لإطفائه.

وحتى الآن، لايزال الحريق مشتعلًا ويسعى المسئولون ورجال وكالة إدارة الكوارث المحلية المتواجدين في مكان الحادث إلى إخماد الحريق بأسرع وقت ممكن، حتى لاينتشر في المناطق المجاورة الأخرى.