اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوبي الخرطوم

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقرير يرصد الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في محيط منطقة القيادة العامة، ومحيط مقر سلاح المدرعات، بمنطقة شجرة جنوبي الخرطوم.

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الجيش السوداني سيطر بالكامل على المنطقة الجنوبية الغربية

وقال مرسال قناة القاهرة الإخبارية من السودان، إن الجيش السوداني سيطر بالكامل على المنطقة الجنوبية الغربية، مع تواصل القصف المدفعي العنيف وتحليق طائرات الجيش في مناطق بمدينة الخرطوم بحري.

الدعم السريع يسيطرة على ولاية وسط دارفور

وأوضح أن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبدالله، نفى، في بيان رسمي، قيام الدعم السريع بالسيطرة على ولاية وسط دارفور.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.