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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ندوة للتوعية بقانوني العمل وذوي الهمم بالقاهرة

وزارة العمل تنظم
وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بقانوني العمل وذوي الهمم

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة توعية بعنوان "قانون العمل وقانون رعاية ذوى الهمم" وذلك بمقر شركة بلاك شادو للأمن والحراسة، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها المديرية للتوعية بأحكام قانون العمل وتعزيز علاقات العمل العمل بين للعمال وأصحاب العمل، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالتوعية والتثقيف بقانون العمل وحقوق العمال وواجباتهم داخل أماكن العمل وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق مزيد من المزايا للطرفين.

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التوعية بقانون العمل

وقال احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن الندوة تضمنت شرح أحكام قانون العمل فيما يخص محتويات ملف العامل وقانون العمل وذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشته، وقانون الطفل وقرار وزير العمل فيما يخص ذلك.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة شملت أيضاً توعية المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تخص حقوق العمال وواجباتهم، من أجل توفير بيئة عمل آمنة، والمواد القانونية المنظمة لذلك، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، لدمجهم في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية التي تحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.

وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بقانوني العمل وذوي الهمم بالقاهرة

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