حفلات غنائية وعروض متنوعة بمهرجان العلمين (شاهد)

استعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرا تليفزيونيا حول تطورات وتفاصيل مهرجان العلمين الجديدة في ختام عطلة الأسبوع الرابع الخاصة به.

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العلمين الجديدة تشهد اليوم حفلا غنائيا للفنانة اللبنانية إليسا

وقالت مراسلة القناة، إن العلمين الجديدة تشهد اليوم حفلا غنائيا للفنانة اللبنانية إليسا مع الفنان تامر عاشور ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتابعت: “ننتظر على مدار الـ3 أسابيع المقبلة عددا من الفعاليات الرياضية منها بطولة الجودو العربية، إلى جانب العروض الغنائية والاستعراضية”.

السيرك القومي بمدينة العلمين قدم عروضا كثيرة ومتنوعة

ونوهت إلى أن السيرك القومي بمدينة العلمين قدم عروضا كثيرة ومتنوعة للأطفال والكبار بالأمس، إذ كان هناك فقرات خفة اليد والظل، علاوة على الفقرات الثقافية لإرثاء الفن، فضلا عن العروض الفنية الشعبية مثل التنورة، إلى جانب عرض الباليه الذي قدمه مركز التنمية والمواهب، ومن ثم اختتم مسرح الشارع الفعاليات مع فرقة النفيخة التي عبارة عن باند من الشباب المصريين يقومون بالعزف على آلات النفخ ليخرج عنها الموسيقى.

وتابعت: “حفل الفنان محمد منير وحميد الشاعرب لقى إقبالا كبير موسعا بالأمس، إذ يستمتع به كل الأجيال سواء الثمانيات أو التسعينات”.