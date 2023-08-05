السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد منير وحميد الشاعري يدخلان دائرة التريند بحفل مهرجان العلمين.. صور

الكابو حميد الشاعري
الكابو حميد الشاعري

تصدر حفل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري، في مهرجان العلمين في دورته الأولى تريندات محرك البحث العالمي  جوجل.

 

وكان أشعل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري، مدينة العلمين الجديدة، بأحمل اغانيهم القديمة والحديثة في مهرجان العلمين بدورته الاولى.

 

وكان وجه الكينج محمد منير، الشكر  للفنان أحمد عصام لتقديمه عرضًا مميزًا ومبهرًا من الشو والألعاب النارية، وصعد أحمد عصام إلى المسرح واحتضن منير ووجه له كلمة وسط تصفيق الجماهير.

 

وكان تفاعل الجمهور مع اغاني الكينج محمد منير وحميد الشاعري، خلال الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

حفل مهرجان العلمين
الكابو حميد الشاعري
 الكينج محمد منير والفنان أحمد عصام
 الكينج محمد منير والفنان أحمد عصام

مهرجان العلمين في دورته الأولى

يذكر أن مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

 

جدير بالذكر أن مدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

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