موعد الكشف الرسمي عن سيارة مازيراتي الخارقة أم سي إكستريما

تستعد شركة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية الفاخرة مازيراتي للكشف رسمياً عن سيارتها الجديدة أم سي اكستريما، التي تعد واحدة من أبرز السيارات الخارقة على الإطلاق، وبحسب المعلن فإنه من المنتظر أن تكشف مازيراتي النقاب عن السيارة "أم سي إكستريما" الخارقة ضمن فعاليات "ذا كوايل" في 18 أغسطس، خلال أسبوع مونتيري للسيارات 2023 الراقي، وهو الحدث الذي يترقبه العديد من عشاق السيارات حول العالم.

القوة الثورية الخارقة الجبارة

وتجسد سيارة مازيراتي الجديدة "أم سي اكستريما"، القوة الثورية الهائلة الخارقة التي تنتجها سيارة السباق بـ730 حصانًا، بدون موافقة لاعتماد الطراز للقيادة على الطرقات.

المشروع 24

وبحسب شركة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية الفاخرة مازيراتي فإن السيارة "أم سي اكستريما" الخارقة، عرفت سرياً في البداية باسم "المشروع 24"، ولكن حان الوقت الآن لتقديمها إلى العالم باسمها الرسمي الجديد، الذي يذكّر بطراز "أم سي 20" الأساسي.

ميراث مازيراتي "كورسيه"

وتعد السيارة مازيراتي "أم سي اكستريما" الخارقة، المصنوعة في إيطاليا بالكامل، هي السيارة الرياضية الخارقة "الأولى من نوعها"، والتي سجّلت بداية الحقبة الجديدة للعلامة، كما تعيد إلى الأذهان ميراث مازيراتي "كورسيه" العريق، إلى جانب مفهوم القوة الشديدة التي تذكّر بروح التفوّق في هذه الروعة المذهلة في عالم السيارات.

إنتاج 62 مركبة عالميا

وفقاً للمعلن من شركة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية الفاخرة فقد تم إنتاج 62 مركبة فقط عالميًا من هذا المنتج الفريد وتم بيعها كلها، وارتكز المفهوم وراء ابتكاره على فكرة إطلاق العنان لوحش سباق حقيقي، يكون مختلفًا وثوريًا لا يضاهيه أي شيء أنجِز من قبل.

عشاق سيارات السباق

وقالت شركة صناعة السيارات الإيطالية الرياضية الفاخرة "مازيراتي": "إنها سيارة خارقة مخصصة لامتياز السائقين النبلاء وعشّاق سيارات السباق حول العالم، ومصمّمة لتبهر العقول وتشعل الشغف حيال السباق الشديد، ومتأهّبة لاجتياح الحلبات حول العالم، ضمن جولات اختبار خاصة، بتصميمها الراقي وأدائها الذي يخطف الأنفاس".

مجموعة سيارات فريدة

تقدِّم شركة صناعة السيارات الرياضية الإيطالية الفاخرة “مازيراتي”، مجموعة كاملة من السيارات الفريدة الخارقة، التي يمكن التعرّف عليها على الفور من خلال طابعها الاستثنائيّ بفضل أسلوبها والتكنولوجيا التي تتميّز بها وطابعها الحصريّ من دون تكلّف.