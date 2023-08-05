الأسهم الأوروبية تسجل خسائر أسبوعية وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام، وذلك على خلفية ارتفاع أرباح بعض البنوك بالإضافة إلى بيانات الوظائف الأميركية التي عكست قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة، مما خفف من قلق المستثمرين إزاء تباطؤ نمو منطقة اليورو.

الأسهم الأوروبية

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 0.3% بعد تراجعه نحو 3% في الجلسات الثلاث السابقة.

وأظهرت بيانات من الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأميركي أضاف عدد وظائف أقل مما كان متوقعا في يوليو، لكن الارتفاع القوي في الأجور وتراجع معدل البطالة عكسا استمرار قوة سوق العمل.

وقال محللون إن البيانات عززت الآمال باقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من إنهاء سياسة التشديد النقدي.

لكن البيانات الاقتصادية الضعيفة من أوروبا وآسيا والتخفيض المفاجئ في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة دفعت المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" إلى التراجع 2.4% على أساس أسبوعي ليقطع ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب.

وقفز سهم بنك "كريدي أجريكول" الفرنسي فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 6.1% بعد تسجيل أرباح فصلية قوية.

وارتفع سهم بنك "مونتي دي باشي دي سيينا" الإيطالي المملوك للدولة فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 2.8% بعد أن حقق أرباحا أعلى من التوقعات في الربع الثاني.

خسائر أسبوعية لمؤشرات البورصة الأمريكية في جلسة الجمعة

البورصة الأمريكية

أغلقت مؤشرات البورصة الأمريكية( وول ستريت ) على تراجع خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، بعد تقرير أظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، كما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية خسائر أسبوعية في وقت يتأهب فيه المستثمرون لمزيد من المفاجآت السلبية المحتملة بعد يوم من إعلان شركة "أبل" لأرباح مخيبة للآمال.

وجاءت جلسة التداول متقلبة، وارتفعت المؤشرات فى البورصة الأمريكية في مستهل التداولات قبل أن تغلق على هبوط.

ونزلت أسهم أبل فى أسواق البورصة الأمريكية بأكثر من 4% مما أثر على المؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، بحسب الاسواق العربية

وهبط المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" فى البورصة الأمريكية بواقع 23.28 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.52% ليصل الى مستوى 4478.61 نقطة، فيما تراجع المؤشر بنسبة 2.27% خلال الأسبوع.

وانخفض "ناسداك المجمع" فى البورصة الأمريكية بمقدار 50.48 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.36% ليصل إلى مستوى نحو 13909.24 نقطة، وسجل المؤشر هبوط أسبوعيا بنسبة 2.85%.

وتراجع المؤشر "​​داو جونز الصناعي" فى البورصة الأمريكية بواقع 148.69 نقطة أو بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 35073.53 نقطة، في حين سجل المؤشر خسائر بنسبة 1.11% خلال الأسبوع.