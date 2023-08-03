مصادر لـ "الوفد": شطب قيد بنك أبوظبي من سجلات البورصة يتعلق ببنك عودة المستحوذ عليه

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (08) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 19/07/2023 قرار رقم (63) لسنة 2023 بالموافقة على شطب قيد بنك/ أبو ظبي الأول "فرع بنك أجنبي" من سجل العضوية بالبورصة المصرية إعمالاً لحكم البندين أرقام (1)، (2) من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية – مع ما يترتب على ذلك من آثار – وذلك في ضوء قرار الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1185) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 11/05/2023 المتضمن إلغاء رخصة مزاولة نشاط أمناء الحفظ للبنك المذكور.

قالت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن شطب قيد بنك شطب قيد بنك/ أبو ظبي الأول "فرع بنك أجنبي" من سجل العضوية بالبورصة المصرية يتعلق ببنك "عودة" الذي تم الاستحواذ عليه من قبل بنك أبوظبي.

أكدت المصادر أنه عملية الشطب ليس لها علاقة بالأخطاء التي ارتكبها البنك في اكتتاب زيادة رأس مال بلتون القابضة مؤخرا.