البورصة تربح 1.8 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم وسط أداء ضعيف

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم بين الارتفاع والأنخفاض

ربح رأس المال السوقي للأسهم 1.8مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.184.7 تريليون جنيه

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوي17451نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى3525 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5169 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 1.7 مليار جنيه .