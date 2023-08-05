1816 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بكفر الشيخ

قال محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات بلمديرية، والتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكداً 1816 طالب وطالبة الامتحانات بالدبلومات الفنية



وأضاف وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، فقد أدى 1816 طالب وطالبة في الدبلومات الفنية في مادة تخطيط وإدارة وإنتاج بالتعليم الصناعي، ومادة محاصيل الحقل بالتعليم الزراعي، ومواد تجارية بالتعليم التجاري، ومادتي لغة فرنسية و محاسبة فندقية بالتعليم الفندقي.

