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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

1816 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بكفر الشيخ

غرفة العمليات لمراقبة
غرفة العمليات لمراقبة امتحانات الدبلومات

قال  محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع امتحانات الدور الثاني  للدبلومات الفنية،  من خلال غرفة العمليات بلمديرية، والتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية،  بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكداً 1816 طالب وطالبة  الامتحانات بالدبلومات الفنية

وأضاف وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات  بالمديرية أي مخالفات، فقد أدى  1816 طالب وطالبة  في الدبلومات الفنية  في مادة تخطيط وإدارة وإنتاج بالتعليم الصناعي، ومادة محاصيل الحقل بالتعليم الزراعي، ومواد تجارية  بالتعليم التجاري، ومادتي لغة فرنسية و محاسبة فندقية بالتعليم الفندقي.
 