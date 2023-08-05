محمد رمضان يتغزل في هالة صدقي والأخيرة ترد: فرحانة بنجاحك

أشاد النجم محمد رمضان بتعاونه مع الفنانة هالة صدقي فى مسلسل “جعفر العمدة:”، مؤكدًا أنها من أعظم النجمات في الوسط الفني.

ووجه رسالة لها خلال حفله الغنائى الذى أقيم أمس في الساحل الشمالى، مؤكدًا أن "اللى مامثلش مع صفصف كأنه مامثلش قبل كده".

محمد رمضان وهالة صدقي

ونشرت هالة صدقي، فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة من إحدى حفلات محمد رمضان، الذي خاطبها أمام الحضور بقوله: "أمي حياتي يا صفصف"، لترد عليه مازحة بصوت عالٍ قلب أمك.

وعلقّت هالة صدقي، على الفيديو الذي نشرته عبر إنستجرام، لترد على كلمات محمد رمضان بقولها: حبيبي أنا فرحانة بيك وبنجاحك وبتعبك يا حبيب قلب هالة وصفصف، وحشتني، الجمهور نادى عليه قالوله أمك هنا.

وكان تصدر مسلسل جعفر العمدة، تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد الإعلان عن تقديم الجزء الثاني من العمل بالموسم الرمضاني 2024 المقبل.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.