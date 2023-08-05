العلاج الطبيعى بالدقهلية يجرى 56 ألف جلسة خلال شهر

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال يوليو الماضي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة

تضمنت الجولات تفقد 49 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات السنبلاوين جمصة ,منية النصر, محلة دمنة فضلًا عن ميت غمر، تمى الأمديد، وطلخا.

فيما كشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى بالدقهلية أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى ، بلغ نحو 25895 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 56600 جلسة من بينها 7481 لمرضى الغسيل الكلوى .

وأوضح عبد المنعم ان عدد جلسات الداخلى تجاوز الـ 1800 جلسة علاوة على1090 حالة بالعناية و مايقارب 2348 جلسة أطفال من بينها 225 حالة بعناية الأطفال و148 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى و حضانات الأطفال و عنايتها .

وفى إطار زيادة الخبرات المهنيه و البحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية نظمت الادارة الشهر الماضى ٦ اجتماعات فنية تخللتها محاضرات علمية و تدريباً عملياً بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل

حيث شهدت "السنبلاوين العام " محاضرة بعنوان "دور العلاج الطبيعى فى حالات التواء الكاحل " وآخرى حول "دور العلاج الطبيعى فى تأهيل مرضى القدم المسطحة ".

كما عقدت مستشفى ميت سلسيل ورشتين الأولى بعنوان "دور العلاج الطبيعى فى تأهيل حالات الشلل النصفى " فيما استعرضت الثانية أساليب " تأهيل حالات أطفال الشلل الدماغي"

هذا وجاءت فعاليات اليوم العلمى الأول بمستشفى ميت غمر تحت عنوان " غضروف الرقبة من التشخيص للعلاج" وتطرق الثانى لدور العلاج الطبيعى في حالات خشونة الركبة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ,بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.