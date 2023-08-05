روسيا تُعلن سيطرة قواتها على منطقة نوفوسيولوف الأوكرانية

أعلن جيش روسيا، اليوم السبت، أن قواته قامت بالسيطرة على منطقة نوفوسيولوف في لوجانسك الأوكرانية، فيما تستمر الحرب في أوكرانيا للعام الثاني على التوالي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: «على محور كوبيانسك، تم تحرير نوفوسيلوف في لوغانسك من خلال الإجراءات الكفؤة والمهنية لوحدات مجموعة “القوات الغرب»، وفقا لسبوتينك.

وأضافت: «على هذا المحور، خلال اليوم، تم القضاء على ما يصل إلى 140 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرّعتين، وثلاث سيارات، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، بالإضافة إلى مدافع دي-20 و مستا-بي».

وأشارت إلى أنه تم صد ثلاث هجمات مضادة لأوكرانيا.

وأضافت أن جيش روسيا دمر مخزن الذخيرة تابع للجيش الأوكراني بالقرب من تورسكوي في دونيتسك.

كما تم استهداف محطة رادار لرصد الأهداف الجوية، في منطقة قرية روغان، في مقاطعة خاركيف.

واستطرد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي في روسيا اعترضت 8 صواريخ من نظام هيمارس، ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية في عدة مناطق بلوغانسك.

هجوم يستهدف ناقلة نفط روسية

وفي سياق آخر، أصيبت ناقلة نفط روسية بأضرار في مضيق كيرتش إثر استهدافها من قبل طائرات أوكرانية مسيّرة، ما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، في إطار من التوتر المتزايد في البحر الأسود.

وفي وقت مبكر صباح السبت، ذكرت الوكالة الاتحادية للنقل البحري والنهري في روسيا أن غرفة المحركات في الناقلة "إس.آي.جي" الروسية تعرضت لأضرار قرب شبه جزيرة القرم بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة بحرية.

وأضافت الوكالة في بيان على تطبيق تلغرام "الناقلة إس.آي.جي... أصيبت بثقب في غرفة المحركات قرب سطح الماء على الجانب الأيمن، بشكل مبدئي نتيجة التعرض لهجوم بطائرة مسيرة بحرية".

وقالت إنه لم تقع إصابات جراء الهجوم، حسب ما نقلته "رويترز".

وأكدت أنه تم وضع حاجز حول السفينة والاستعدادات جارية لإصلاح الأضرار.

وأظهر موقع تتبع السفن "مارين ترافيك" أن الناقلة ثابتة في مكانها لا تتحرك وتحيط بها قاطرتان جنوب المضيق، وفق وكالة "فرانس برس".

ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء عن مركز الإنقاذ البحري أن الناقلة أصيبت وتعرضت لأضرار، وقد وصلت قاطرتان إلى موقع الهجوم.

وأضافت تاس أنه لم يتسرب أي مواد من الناقلة التي كان على متنها 11 شخصا.

وكشفت صحيفة موسكو تايمز أن السفينة هي ناقلة النفط والمواد الكيماوية "إس.آي.جي" الخاضعة لعقوبات أمريكية لتزويدها الطائرات الحربية في سوريا بالوقود.

وقال فلاديمير روغوف، المسؤول الروسي في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، إن العديد من أفراد طاقم السفينة أصيبوا بسبب الزجاج المتطاير جراء الهجوم.

وكتب روغوف على تلغرام أنه "كان بالإمكان رؤية الانفجار على السفينة من شبه جزيرة القرم التي اعتقد سكانها أنه انفجار بالقرب من مستوطنة ياكوفينكوفو القريبة من جسر القرم".

وأوقفت حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو لنحو ثلاث ساعات قبل أن تستأنف في ساعة مبكرة من صباح السبت، بحسب مركز معلومات الطرق السريعة على تلغرام.

ويأتي ذلك غداة إعلان أوكرانيا أن إحدى مسيراتها أصابت سفينة حربية روسية في قاعدة بالبحر الأسود، فيما أكدت روسيا صد غارات جوية على شبه جزيرة القرم التي ضمتها.

تعرضت سفينة حربية روسية بميناء في نوفوروسيسك بجنوب غرب روسيا، الجمعة، لهجوم أوكراني، ما يمثل "ضربة قوية" لقوة موسكو البحرية، ويعد تصعيدا لـ"الصراع في البحر الأسود".

وزاد عدد الهجمات في البحر الأسود من الجانبين منذ خروج موسكو الشهر الماضي من اتفاق سمح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية في ظل النزاع بين البلدين.

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