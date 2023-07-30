روسيا تُحبط هجومًا أوكرانيًا بـ 25 مسيرة على شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا حاولت الهجوم على منشآت مدنية في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية، عبر 25 طائرة مسيّرة، مؤكدة أن الطائرات فشلت في الوصول إلى أهدافها وتحطمت في البحر الأسود ومنطقة ساحلية في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا قبل سنوات.

وأضافت وزارة الدفاع أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 16 منها، بينما جرى التشويش على 9 أخرى عبر وسائط الحرب الإلكترونية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي عبر استخدام 28 طائرة درون، لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم".

ولفتت إلى أن الطائرات المسيّرة التي جرى التشويش عليها فشلت في الوصول إلى أهدافها وتحطمت في البحر الأسود ومنطقة ساحلية في شبه الجزيرة القرم.

ضربات وقائية بعد الهجوم على جسر القرم‎

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، إن روسيا نفذت بعض الضربات الوقائية بعد "هجوم إرهابي" شنته أوكرانيا على جسر القرم وتسبب في وقوع أضرار.

ولقي زوجان روسيان حتفهما وأصيبت ابنتهما (14 عاما) بجروح الأسبوع الماضي، فيما وصفته موسكو بهجوم أوكراني متعمد.

وأدى الهجوم إلى إلحاق أضرار بالجزء الخاص بمرور المركبات على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014.

والأربعاء الماضي، أعلن جهاز الأمن الأوكراني مسؤوليته لأول مرة، عن الانفجار. وفي حديث للتلفزيون الوطني الأوكراني، قال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك، إن وكالته تقف وراء الهجوم، وفق أسوشييتد برس.

كما أضاف: "كانت هناك العديد من العمليات المختلفة والعمليات الخاصة. سنكون قادرين على التحدث عن بعضها علناً وبصوت عال بعد النصر، بينما لن نتحدث على الإطلاق عن البعض الآخر. إنه أحد أعمالنا، تدمير جسر القرم في 8 أكتوبر من العام الماضي".

سندخل شبه جزيرة القرم قريبا

ويوم الجمعة الماضي، تعهد رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، بدخول الجيش الأوكراني شبه جزيرة القرم قريبا.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات العسكري إن "قواتنا المسلحة ستدخل شبه جزيرة القرم قريبا"، مشيرا إلى أن الجيش الروسي نفذ هجمة صاروخية جديدة على وسط مدينة دينيرو استهدفت بناية شاهقة ومبنى إدارة أمن الدولة.

وأعلنت روسيا في 2014 ضم شبع جزيرة القرم، وأنشأت جسرا يربط بينها وبين الأراضي الروسية، وتتعرض القرم بين الحين والآخر لهجمات كبيرة من الجيش الأوكراني، منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير من العام الماضي 2022.

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