أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق المصرية.. "البانيه بكام"

أسعار الفراخ.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الدواجن خلال الفترة الصباحية، اليوم السبت، في الأسواق المصرية والمزرعة، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك 65 جنيها للكيلو، كما سجلت أسعار الفراخ البلدي نحو 94 جنيها لكيلو.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات، اليوم السبت، في الأسواق المصرية ومن أرض المزرعة، إذ يبحث المستهلك دائمًا عن الوصول إلى أرخص السلع لتلبية احتياجات الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، وجاءت أسعارها اليوم على النحو الآتي:

أسعار الفراخ اليوم السبت في المزرعة

الفراخ

استقرت جميع أنواع الفراخ تسليم أرض المزرعة؛ وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 56 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء نحو 102 جنيه للكيلو.

كما سجلت سعر الفراخ البلدي نحو 94 جنيها لكيلو.

سعر الفراخ والبانيه للمستهلك "استقرار جميع أنواع الفراخ والبانيه":

وسجل كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك 65 جنيها للكيلو.

بينما سجلت سعر الفراخ الحمراء نحو 110 جنيهًا لكيلو.

وجاءت أسعار الفراخ البلدي نحو100 جنيه لكيلو.

واستقر سعر البانيه ليقف عند سعر 140 جنيهًا للكيلو.