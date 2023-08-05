35 ألف جنيه.. تعرف علي أسعار الحديد بالمنيا

رصدت بوابة الوفد الإليكترونية ، أسعار الحديد والأسمنت بأسواق وشون ومحلات بيع مواد البناء بمحافظة المنيا ، والتي تراوحت من 33 لــ 35 ألف جنيهًا لطن الحديد ، وتراوح سعر بيع الأسمنت من 1600 لـ 1800 جنيهًا للطن .

حيث تراوح سعر طن حديد عز 35,500 جنيهًا للطن، وحديد بشاي 35,000 جنيهًا للطن، حديد العتال 34,500 جنيهًا للطن، حديد عطية 34,500 جنيهًا للطن، حديد سرحان 33,500 جنيهًا للطن، حديد المراكبي 33,500 جنيهًا للطن، حديد المصريين 33,700 جنيهًا للطن، حديد الكومي 33,500 جنيهًا للطن، حديد المعادي 32,500 جنيهًا للطن، حديد بيانكو 32,300 جنيهًا للطن، حديد العشري 32,000 جنيهًا للطن، حديد مصر ستيل 33,400 جنيهًا للطن.

وجاءت أسعار بيع الأسمنت اليوم السبت ، لعدد من الشركات المصنعة ، والتي شملت ، جنوب الوادي 1,700.00 جنيها للطن ، لافارج للأسمنت المخصوص 1,700.00 جنيهًا للطن ، أسمنت المسلح 1,730.00 جنيهًا للطن ، أسمنت النصر 1,700.00 جنيهًا للطن ، اسمنت التعمير 1875 جنيهًا للطن ، اسمنت المنيا 1890 جنيهًا للطن ، أسمنت المعلم 1,675.00 جنيهًا للطن .

وجاءت أسعار بيع ، اسمنت وادى النيل 1,680.00 جنيهًا للطن، اسمنت المخصوص 1,700.00 جنيهًا للطن ، اسمنت سيناء 42.5 - 1,690.00 جنيهًا للطن ، أسمنت حلوان 1,700.00 جنيهًا للطن ، أسمنت السويدي 1,800.00 جنيهًا للطن ، اسمنت السهم 1,680.00 جنيهًا للطن ، أسمنت أسيوط الفهد 1,620.00 جنيهًا للطن ، العريش للأسمنت العسكرى 1,700.00 جنيهًا للطن.