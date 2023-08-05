سر إصابة النساء بالدوالي أكثر من الرجال.. جراح يكشف مفاجأة ويحذر من العواقب

حذر طبيب جراحة، من أن الدوالي ليست مشكلة جمالية فقط، بل هي في الواقع مرض خطير يتطلب علاجًا مناسبًا، مشيرًا إلى أن هناك عوامل محددة تزيد من احتمال ظهورها ومن بينها عامل الوراثة.

سر إصابة النساء بالدوالي أكثر من الرجال

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، أكد الطبيب أن الوراثة تلعب دورًا مهمًا في تطور الدوالي، فإذا كان أحد الوالدين يعاني منها، فإن احتمال ظهورها لدى أطفالهم يزداد، كما يؤثر نمط الحياة أيضًا في ظهور الدوالي.

سر إصابة النساء بالدوالي أكثر من الرجال

وأضاف الطبيب: "يساعد العمل جلوسًا أو وقوفا فترة طويلة، على تطور الدوالي، بالإضافة إلى قلة النشاط البدني الذي يسبب ضعف العضلات والأوردة وبالتالي يفاقم الحالة.

ومن العوامل الأخرى التي تتسبب في ظهور الدوالي، زيادة الوزن وسوء التغذية، لأنها تؤدي إلى نقص الفيتامينات والألياف الغذائية النباتية الضرورية لتقوية وتحسين مرونة جدران الأوعية الدموية".

في الوقت نفسه، أوضح الطبيب أن عامل الجنس يؤثر في ظهور الدوالي، حيث تعاني النساء أكثر من الرجال من الدوالي، لأن الهرمونات الأنثوية تضعف جدران الأوردة، علاوة على ذلك، تتحمل النساء أثناء الحمل، ضغطًا متزايدا على الأوردة، مما يحفز تطور الدوالي.

وحذر طبيب الجراحة من أن الدوالي قد تسبب مضاعفات صحفية خطيرة مثل التهاب الوريد الخثاري-التهاب الوريد مع تكون جلطة دموية، فإذا ما انفصلت هذه الجلطة وانتقلت عبر مجرى الدم فقد تسبب انسداد الوعاء الدموي.

وأضاف: "يؤدي فقدان الأوردة لكفاءتها، إلى إبطاء تدفق الدم باتجاه القلب، ما يؤدي إلى الشعور بثقل وإرهاق في الساقين، خاصة بعد الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، أي إذا كان الشخص يشعر بمثل هذه الحالة باستمرار، فقد تكون هذه إشارة أولى لظهور الدوالي، لذا إذا شاهد على ساقيه وجود نجوم أو شبكات صغيرة ذات لون أحمر أو أزرق أو أرجواني عليها، يجب أن يعلم أن هذه هي العلامة الأولى الدالة على دوالي الأوردة التي لا يمكن تجاهلها".

قد يشعر بعض الأشخاص الذين يعانون من الدوالي من إحساس بالوخز أو الحكة في منطقة الأوردة المصابة، وذلك بسبب ضعف الدورة الدموية وقد تكون علامة أخرى على مشكلات في الأوردة، فقد تؤدي الدوالي الوريدية إلى تورم الساقين في نهاية اليوم أو بعد جهد بدني لفترات طويلة، ويحدث هذا التورم نتيجة بقاء الدم في الأوردة المصابة ما يؤدي إلى تورم الأنسجة المحيطة بها.