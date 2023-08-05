موقف مشاركة طارق حامد في كلاسيكو السعودية الليلة بين الاتحاد والهلال

يترقب محبي ومتابعي فريق اتحاد جدة السعودي عودة المقاتل طارق حامد لاعب خط وسط الفريق للمشاركة مرة أخري مع النمور، وذلك بعد تعرضه لإًابة قوية في الوجه أبعدته من المشاركة مع الفريق بالبطولة العربية.

وخضع طارق حامد لعملية جراحية في الوجه بعدما تعرض لجرح كبير، أثناء المشاركة في مباراة الاتحاد أمام الصفاقسي التونسي في الجولة الثانية من البطولة العربية.

هل يشارك طارق حامد في مباراة الهلال والاتحاد؟

كشفت صحيفة الرياضة السعودية أن الدولي المصري طارق حامد لن يلعب في مباراة الاتحاد والهلال بسبب عدم شفائه التام من الإصابة، وإجرائه عمليةً جراحيةً أخيرًا في الوجه.

وتابعت الصحيفة أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للنمور سيحدد تشكيلة الاتحد النهائية في الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة بساعتين.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، في كلاسيكو الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

ويتأهل الفائز من الاتحاد والهلال، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث يلاقي الفائز من الشباب والوحدة الإماراتي.